Ligue Europa Conference : Strasbourg chute face au Rayo Vallecano mais reste en vie

Autre demi-finale de Coupe d’Europe qui concernait un club français. Après l’affiche spectaculaire entre le PSG et le Bayern Munich en Ligue des champions, le RC Strasbourg se déplaçait sur la pelouse du Rayo Vallecano pour la demi-finale aller de Ligue Europa Conférence. Sur le papier, la rencontre était largement abordable pour une équipe strasbourgeoise qui avait renversé héroïquement Mayence lors du tour précédent. Auteur d’une victoire renversante face à Lorient ce dimanche (3-2) ce week-end en Ligue 1, le club alsacien arrivait donc avec de la confiance et une équipe type pour cette affiche.

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Le coach Gary O’Neil misait sur du classique avec notamment un quatuor offensif composé d’Emegha, capitaine du jour, de Moreira, Godo et Enciso au poste de numéro 10. Le jeune international marocain Samir El Mourabet formait le double pivot aux côtés d’Abdoul Ouattara. Dans un premier acte animé, le Rayo et Strasbourg se rendaient coup pour coup. Dominés, les Strasbourgeois ont pu compter sur la solidité d’Ismaël Doukouré, qui a réalisé plusieurs interventions impressionnantes au cœur de la défense en position de dernier défenseur.

Strasbourg dans le dur

Dans le secteur offensif, Moreira semblait moins impactant, sans doute occupé à verrouiller défensivement le couloir droit alors qu’Emmanuel Emegha n’avait quasiment rien à se mettre sous la dent. Et cette tendance s’accentuait au retour des vestiaires avec une équipe de Strasbourg qui reculait un peu trop et finissait par concéder logiquement l’ouverture du score. Le Brésilien Alemao trouvait la faille d’une belle tête lobée qui laissait Penders impuissant (54e). Un but qui venait punir les quelques largesses défensives des coéquipiers d’Emegha. Et Penders gardait les siens en vie dans la foulée d’une belle parade (63e).

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Dans le dur, Strasbourg ne parvenait pas à remonter la pente et ne ressortait aucun ballon. On commençait alors à se demander si le 0-1 n’était finalement pas un score "satisfaisant" tant le Rayo poussait. Preuve de la difficulté strasbourgeoise, Samir El Mourabet, d’ordinaire si pertinent avec le ballon, semblait en difficulté dans le cœur du jeu. Dans une fin de match à sens unique, Strasbourg tenait tant bien que mal. Et grâce encore à Penders qui s’interposait devant un Lejeune complètement seul (88e), le score ne bougea plus. Les Strasbourgeois s’inclinent sur la plus petite des marges et restent donc en vie avant le match retour à domicile la semaine prochaine.

Crystal Palace fait le job

Dans l’autre demi-finale de la compétition, Crystal Palace a réalisé une très belle opération en s’imposant 3-1 lors de son déplacement à Cracovie pour affronter le Shakhtar. Ismaila Sarr avait ouvert le score après seulement 18 secondes de jeu. Et si Ocheretko a égalisé dès le retour des vestiaires, Kamada puis Larsen ont scellé la victoire du club anglais qui devra donc assurer au match retour pour garder sa place en finale. Mais les coéquipiers de Jean-Philippe Mateta ont quasiment le plus dur.