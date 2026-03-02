Menu Rechercher
OM : Aubameyang pensait mettre un triplé contre l’OL

Marseille 3-2 Lyon

Ce dimanche soir, l’OM d’Habib Beye a renversé l’OL de Paulo Fonseca au bout du suspense grâce notamment à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Titulaire en l’absence d’Amine Gouiri, l’ex-joueur des Gunners était aligné en pointe de l’attaque olympienne, et il a réussi à deux reprises à trouver le chemin des filets : d’abord à la 81e pour égaliser, puis à la 91e sur une offrande de Nwaneri (3-2). Toutefois, Aubameyang a avoué qu’il pensait mettre un triplé contre l’OL.

« Pour dire la vérité, je pensais même mettre un triplé. Ça peut paraître fou, mais c’est ce que je me disais quand on a pris le deuxième but. Le match pouvait rester ouvert. En tant qu’attaquant, il faut rester concentré. On a eu des occasions en première période. Quand tu restes dans ton match et que tu fais les efforts, à un moment tu es récompensé. C’était ma mentalité à la pause », a déclaré l’ancien de l’ASSE au micro de Ligue 1+ après la rencontre.

