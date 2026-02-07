Rennes : la menace cinglante de Habib Beye à son vestiaire après l’affaire Brice Samba

Le déplacement à Lens avait tout d’un match charnière, présenté comme celui de la dernière chance ou d’un hypothétique renouveau. Quatre mois après avoir déjà frôlé le limogeage, Habib Beye savait que son avenir se jouait à nouveau sur un fil. Privé de Brice Samba, écarté du groupe contre Lens ce samedi, le Stade Rennais a pourtant cru à l’illusion en menant à la pause, sur sa seule véritable occasion. Mais ce court avantage ressemblait davantage à un mirage qu’à une maîtrise réelle. Dominés, bousculés, puis incapables de réagir même en supériorité numérique, les Bretons ont fini par s’incliner lourdement (3-1), concédant une quatrième défaite consécutive et laissant une impression de résignation inquiétante. L’absence de Brice Samba n’est pas passée inaperçue. Officiellement écarté pour des raisons disciplinaires, le gardien international paie son accrochage avec son entraîneur lors du précédent match, dans un contexte déjà explosif.

Cette sanction, perçue comme un signal fort envoyé au vestiaire, s’inscrit dans une crise plus large à Rennes, où les tensions internes s’ajoutent à une spirale sportive négative. Avec cinq matchs sans victoire, une défense en perdition avec dix buts encaissés sur les trois dernières rencontres, et une place européenne désormais menacée, le malaise est profond. D’ailleurs, cette affaire Brice Samba a été sur toutes les bouches après la rencontre. En zone mixte, Valentin Rongier semble avoir botté en touche, refusant de remettre en cause les choix de Habib Beye. « Ça ne nous regarde pas. Le coach a pris cette décision, c’est lui notre boss. On a un job, c’est jouer sur le terrain, être performant, faire ce que le coach nous demande et rester ensemble. Aujourd’hui, on a essayé de montrer de la solidarité. Je ne pense pas qu’on manque de générosité dans nos courses, nos efforts. Mais il y a beaucoup de manquements. C’est à nous de continuer à travailler pour les résoudre ». Une réponse bien glaciale qui parait avoir eu un écho directement en conférence de presse quelques minutes plus tard.

L’avertissement cash de Beye au vestiaire

Si Mousa Al-Tamari, lui aussi concerné par un échange tendu avec Beye, était finalement présent à Lens, l’épisode Samba cristallise une rupture latente entre le staff et certains cadres. Après la défaite à Lens, Habib Beye semble avoir activé le mode cowboy en sortant la sulfateuse… « Je suis très conscient de ce qu’il faut que l’on fasse en termes de travail, d’investissement, pour sortir le club de la difficulté. On a une dynamique en 2026 qui n’est pas bonne. C’est sûr que depuis la victoire à Lille, c’est plus difficile. Mais c’est celui qui est le maître à bord qui doit montrer cette énergie et cette passion. Je n’en démordrai pas, je serai toujours là à rester droit, à regarder tout le monde dans les yeux », a martelé l’ancien coach du Red Star. Dans ce climat délétère, Habib Beye apparaît plus que jamais sous pression. Sa communication, oscillant entre appels à la solidarité et constats d’impuissance, interroge autant qu’elle inquiète.

À force de messages parfois contradictoires et de décisions fortes, mais isolées, le technicien breton donne le sentiment de lutter seul contre une dynamique qui lui échappe. La mise à l’écart de Samba ressemble autant à une tentative de reprise en main qu’à un aveu de fragilité. « Mon vestiaire qui me lâcherait ?Un coach ne se pose pas la question de savoir si ses joueurs sont avec lui. Il est garant de la performance de son équipe à travers le choix des joueurs. Il est aussi garant du respect de l’institution, dont je fais partie. À partir du moment où ces deux choses ne sont pas réunies, vous ne pouvez pas être dans l’équipe. Cela a été le cas pour Brice (Samba). Je n’ai pas à vous dire ce qu’il a fait », a-t-il froidement conclu, alors que selon nos informations, la version d’Habib Beye est faussée. En effet, à aucun moment, l’ancien gardien du RC Lens n’a eu un comportement déplacé envers son coach. Désormais, chaque choix, chaque mot, chaque résultat alourdit un peu plus son cas, tandis que l’impression d’isolement grandit autour d’un entraîneur qui semble avoir perdu une partie de son vestiaire… et peut-être déjà la confiance de sa direction.