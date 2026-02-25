Menu Rechercher
Ligue des Champions

LdC : le groupe du PSG sans Dembélé face à Monaco

Par Jordan Pardon
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp
Comme face à Metz le week-end dernier (3-0), Luis Enrique devra faire sans Ousmane Dembélé pour le choc franco-français contre l’AS Monaco ce soir, en Ligue des Champions. Encore touché au mollet, l’international tricolore est forfait pour ce 16e de finale retour.

Paris Saint-Germain
📋 Notre groupe pour ce second acte face à Monaco.

#UCL
Fabian Ruiz, Quentin Ndjantou et Senny Mayulu sont eux aussi indisponibles. Vainqueurs lors du match aller grâce à un grand Désiré Doué auteur d’un doublé (2-3), les Parisiens devront obtenir un bon résultat pour défier le Barça ou Chelsea en 1/8es de finale.

