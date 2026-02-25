LdC : le groupe du PSG sans Dembélé face à Monaco

Comme face à Metz le week-end dernier (3-0), Luis Enrique devra faire sans Ousmane Dembélé pour le choc franco-français contre l’AS Monaco ce soir, en Ligue des Champions. Encore touché au mollet, l’international tricolore est forfait pour ce 16e de finale retour.

La suite après cette publicité

Fabian Ruiz, Quentin Ndjantou et Senny Mayulu sont eux aussi indisponibles. Vainqueurs lors du match aller grâce à un grand Désiré Doué auteur d’un doublé (2-3), les Parisiens devront obtenir un bon résultat pour défier le Barça ou Chelsea en 1/8es de finale.

Vibrez devant le choc PSG - AS MONACO ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.