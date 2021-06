Rennes : Faitout Maouassa pisté par l'Eintracht Francfort

Faitout Maouassa (22 ans) a la cote. Alors que le joueur formé à l'AS Nancy Lorraine s'est imposé comme l'un des latéraux gauches les plus prometteurs de Ligue 1 malgré une saison 2020-2021 en dent de scie à cause des blessures (23 matchs de championnat), le Stade Rennais, où il demeure sous contrat jusqu'en juin 2022, pourrait en profiter pour renflouer ses caisses. D'autant plus que le natif de Villepinte sera libre de s'engager où bon lui semble dans six mois.

D'après les informations du Parisien, l'Eintracht Francfort s'est rapproché de l'entourage de Faitout Maouassa tout en prenant la température à son sujet auprès du Stade Rennais. Le quotidien précise que les dirigeants allemands n'ont pour le moment formulé aucune offre à leurs homologues français. L'international Espoirs tricolore n'est pas opposé à l'idée de refaire une saison en France alors que Rennes n'a pas encore pris sa décision sur ce dossier.