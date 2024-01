Maroc : Walid Regragui répond cash aux polémiques

Demain, le Maroc va affronter l’Afrique du Sud en 1/8es de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Avant ce choc, Walid Regragui s’est présenté en conférence de presse, lui qui sera présent sur le banc des Lions de l’Atlas après l’annulation de sa sanction. Face aux micros tendus, le technicien marocain a tenu à faire passer quelques messages ce lundi.

La suite après cette publicité

«On est en mission. On ne veut pas perdre de temps avec les polémiques. On est quatrième Mondial. Ça parle d’arrangement des horaires alors qu’on joue à 14 heures, on a eu une grosse suspension alors que soi-disant on est protégé. On a eu un pénalty contre nous, puis il y a la polémique Ounahi. D’ailleurs la raison de la première suspension, pour éviter les suppositions, c’était : "pourquoi tu as retenu le bras du joueur en disant regarde moi". Pour ça, j’ai pris quatre matches. Heureusement, la commission d’appel a décidé que c’était possible pour un coach d’interpeller un autre joueur. Mais je m’en excuse, je n’aurai pas dû. Mais quatre matchs pour le coach du Maroc, c’était trop gros. Rien ne nous perturbera. On veut jouer pour le Maroc et on veut gagner la CAN.» Le message est passé.