FC Barcelone : Alemany rassure sur le fair-play financier

Alors que le FC Barcelone traverse une grave crise financière, son directeur général Mateu Alemany a tenu à quelque peu éclaircir la situation. « Pour faire signer Sergi Roberto, Franck et Andreas, il fallait baisser la masse salariale. Lorsque nous activerons le deuxième levier, nous obtiendrons le 1:1 et tout sera beaucoup plus facile » a-t-il expliqué.

La suite après cette publicité

L'avocat a également souhaiter rassurer les socios quant à la prolongation de la jeune pépite catalane Gavi : « Quant à Gavi, il existe un accord-cadre. Nous nous sommes engagés à finaliser cette situation. Il a 17 ans et nous attendrons qu'il ait 18 ans pour signer un contrat de plus de quatre ans. Nous devons encore régler quelques petites choses. Nous allons résoudre la situation. Gavi continuera à 100%. » De quoi poursuivre la mission sauvetage du club blaugrana si mal engagée il y a encore quelques mois.