Le Real Madrid a annoncé ce mercredi la prolongation de contrat d’Arda Güler jusqu’en 2032. La récompense d’un début de saison exceptionnel réalisé par l’international turc, auteur de 4 buts et 7 passes décisives en 14 matchs avec le club madrilène. Mais en plus de faire les affaires de l’intéressé, la nouvelle a aussi fait le bonheur d’un certain Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

«Je dormirai mieux ce soir», a écrit le capitaine des Bleus sous la publication du Real Madrid annonçant la prolongation de son joueur. Très proches depuis l’arrivée du Français en Espagne à l’été 2024, les deux hommes sont aussi très connectés sur le terrain. Juste avant la trêve, c’est justement Güler qui avait offert à Kylian Mbappé un but face à Valence (0-3).