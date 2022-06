Vente OL : Jean-Michel Aulas heureux de rester aux commandes

C'est officiel depuis quelques minutes maintenant, l'Olympique Lyonnais est entré en négociations exclusives avec l'homme d'affaires américain John Textor pour la vente d'une majorité de ses parts. Néanmoins, malgré ce virage historique pour les Gones, Jean-Michel Aulas, président de l'institution rhodanienne depuis 35 ans, restera aux manettes du projet pendant «au moins trois ans» comme précisé sur le communiqué.

La suite après cette publicité

« Avec ce projet, l’Olympique Lyonnais ouvre un nouveau chapitre de sa formidable histoire. Depuis 35 ans, ma volonté a toujours été de faire de l’Olympique Lyonnais un modèle unique dans le football, alliant réussite sportive et économique. Nos équipes professionnelles de football et de basket, OL Reign, notre Academy mixte, le Groupama Stadium, ainsi que la construction de la nouvelle salle LDLC Arena au sein d’OL Vallée sont déjà des marqueurs forts des ambitions d’OL Groupe. Le départ soudain de Pathé et d’IDG permet néanmoins l’arrivée de John Textor, capable d’accompagner et de soutenir ces mêmes ambitions. Ce nouvel actionnaire sera un accélérateur pour nos projets actuels et à venir. Je suis fier et heureux de continuer, avec l’appui de John Textor, à écrire le futur de l’Olympique Lyonnais», lâché celui qui reste donc l'homme fort de l'OL.