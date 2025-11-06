La justice confirme une mauvaise nouvelle pour le clan Dembélé

Le tribunal administratif de Rennes a confirmé que les 200 000 euros versés par Ousmane Dembélé à sa mère en 2017 devaient être imposés, rejetant la demande d’annulation formulée par Fatimata Dembélé, d’après Le Parisien. Celle-ci présentait le virement comme un « cadeau » pour ses 40 ans, mais la justice a considéré que le délai de plus de six mois entre l’anniversaire et le transfert, ainsi que le fait que les fonds aient été versés sur un compte espagnol non déclaré, justifiaient la taxation en tant que revenu d’origine indéterminée.

La mère du Ballon d’Or 2025 avait pourtant sollicité en 2023 une réduction des cotisations et des prélèvements sociaux associés, arguant de l’absence de fraude fiscale. Son avocat, Me Hubert Lefebvre, avait défendu la légitimité du geste, proportionné aux revenus du joueur. Le tribunal n’a pas retenu ces arguments, validant la décision de l’administration fiscale et maintenant la taxation de cette somme.