FC Barcelone : le retour aux affaires sous tension de Ronald Araujo

C’est un des gros sujets de discussion au FC Barcelone sur cette fin d’année 2025. Le repos demandé par Ronald Araújo, le temps de se concentrer sur sa santé mentale et de se ressourcer, a suscité de vives réactions en Catalogne, alors que le défenseur central de 26 ans était déjà décrié. Il est notamment accusé de lâcher l’équipe dans les gros matchs, avec des craquages et des erreurs qui ont déjà coûté cher aux Blaugranas à plusieurs reprises dans des gros matchs, comme contre le PSG, il y a deux ans, face à l’Inter en demies la saison dernière et cette expulsion sur le terrain de Chelsea cette saison.

Après sa retraite spirituelle en Israël, le joueur formé à Boston River et à La Masia est de retour aux affaires ce lundi. Un retour à l’entraînement, qui ne devrait cependant pas s’accompagner d’un retour sur les terrains ce week-end face à l’Espanyol puisque la presse catalane, à l’image de Mundo Deportivo, indique que son retour dépendra de ses sensations et de ses discussions avec le staff et Deco.

Araujo a perdu sa place

En ce sens, le Barça ne veut pas précipiter les choses et veut chouchouter son joueur, tentant aussi de le protéger du bruit extérieur. Un sondage publié hier par Mundo Deportivo a d’ailleurs révélé qu’il est le deuxième joueur le plus plébiscité par les fans pour une vente cet été, tout juste derrière Frenkie de Jong, à quelques petites voix du Néerlandais. Preuve que si le club tente d’apporter son soutien au défenseur, les fans, eux, en ont marre.

De plus, c’est aussi un cas délicat à gérer pour Hansi Flick. Si l’Uruguayen a démarré la saison dans la peau d’un titulaire aux côtés de Pau Cubarsí, les choses ont un peu changé pendant son absence. Eric Garcia a prouvé être au niveau, même si dernièrement, il est aussi utilisé dans l’entrejeu par le coach allemand. Gerard Martin a, lui aussi, été repositionné dans l’axe de la défense et affiche un niveau étonnamment bon, et il sera difficile de le déloger. Araújo a donc clairement chuté dans la hiérarchie, jusqu’à la quatrième marche des défenseurs centraux, et peut au moins se "satisfaire" de la blessure au genou de Christensen, qui va être absent plusieurs mois. Autant dire que lorsque l’opportunité de rejouer se représentera, il ferait bien de la saisir, alors que ses prestations seront suivies de plus près que jamais…