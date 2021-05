LdC : Ángel Di María se fait exclure !

Et de deux pour Manchester City et Riyad Mahrez. Trois même pour l'Algérien sur l'ensemble de la double confrontation. Alors que le Paris Saint-Germain était reparti à l'abordage et espérait arracher une prolongation, au moins, c'est finalement l'équipe anglaise qui prend le large et qui file vers la finale de la Ligue des champions.

La suite après cette publicité

Au second poteau et à l'arrivée d'un centre côté gauche de Phil Foden, Riyad Mahrez a propulsé le ballon au fond des filets (2-0, 63e). Mais Paris s'est encore plus enlisé quelques instants plus tard quand Ángel Di María s'est fait exclure pour un mauvais geste sur Fernandinho au bord de la pelouse. C'est maintenant quasiment mission impossible pour les Parisiens.