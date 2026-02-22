Le PSG a bouclé une prolongation de contrat XXL pour João Neves !

Comme l’an dernier, le Paris Saint-Germain débute l’année en désirant boucler les prolongations de contrat. Luis Enrique, Achraf Hakimi, Vitinha et Nuno Mendes avaient été prolongés et, cette saison, les dossiers Fabian Ruiz, Willian Pacho et même Lucas Beraldo avancent dans le bon sens. Et alors que le cas Bradley Barcola est toujours en discussions, nous vous révélions que la direction parisienne voulait conserver son Ballon d’Or, Ousmane Dembélé, mais sa première proposition va être refusée par le Français, qui réclame un salaire plus élevé.

La suite après cette publicité

Et comme le révèle Le Parisien, le PSG veut maintenant s’attaquer à un autre dossier, pourtant pas très urgent puisqu’il est sous contrat jusqu’en 2029 : Joao Neves. Un an après son arrivée au Paris Saint-Germain pour 65 M€, l’international portugais a vu sa valeur doubler. Une ascension spectaculaire qui a convaincu la direction parisienne de prolonger récemment son contrat d’un an, jusqu’en 2030, mais avec notamment, à la clé, une belle revalorisation salariale et méritée pour ses prestations constantes au milieu de terrain.

La suite après cette publicité

Le PSG veut récompenser ses meilleurs joueurs

À seulement 21 ans, l’ancien joueur du Benfica s’est imposé comme un rouage essentiel du système de Luis Enrique. Titulaire lors de la finale de la Ligue des champions de l’UEFA, où il figurait encore parmi les salaires les plus modestes du onze de départ, João Neves a changé de dimension. Son trio avec Vitinha et Fabián Ruiz, sans oublier l’apport de Warren Zaïre-Emery, incarne toujours aujourd’hui l’un des milieux les plus complets d’Europe. Et le club de la capitale récompense le mérite sportif en permettant aux joueurs de changer de catégorie salariale.

Ses statistiques confirment cette montée en puissance : 4 buts toutes compétitions confondues la saison passée, déjà 6 en 20 matches cette année. Malgré deux blessures qui ont freiné son élan, le Portugais a retrouvé toute son influence dans l’entre-jeu parisien, aujourd’hui de retour en tête de la Ligue 1. La direction parisienne souhaite récompenser les performances de ses meilleurs joueurs en leur offrant une nouvelle dimension salariale. De quoi encourager Joao Neves à poursuivre l’aventure au PSG, lui qui s’est imposé comme l’un des symboles du nouveau PSG.