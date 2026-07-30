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Exclu FM Ligue 1

Jordan Ferri ouvre la porte à un retour en France

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Jordan Ferri avec la Sampdoria @Maxppp

Il y a un an, Jordan Ferri a quitté notre chère Ligue 1 après des passages remarqués à l’Olympique Lyonnais et à Montpellier. Le milieu de terrain a décidé de traverser les Alpes pour aller découvrir la Serie B et le football italien du côté de la Sampdoria. Mais son aventure ne s’est pas passée comme il l’imaginait, lui qui n’a participé qu’à 6 rencontres toutes compétitions confondues.

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Toujours très motivé, le Français de 34 ans est déterminé à repartir du bon pied cette saison. Et selon nos informations, il s’imagine bien revenir en Ligue 1 ou en Ligue 2 si un projet intéressant s’offre à lui. Sous contrat jusqu’en 2027, le natif de Cavaillon peut apporter de nombreuses qualités notamment à la récupération ainsi que son gros volume de jeu et son expérience du haut niveau (505 matches en pros, 29 buts et 36 passes décisives). Des qualités qui feraient du bien à pas mal d’équipes en quête de renforts.

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