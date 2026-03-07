FA Cup : Manchester City s’impose contre Newcastle

Futurs adversaires respectivement du FC Barcelone et du Real Madrid en 8es de finale de Ligue des Champions, Newcastle et Manchester City s’affrontaient ce samedi à St James Park pour le compte du 5e tour de FA Cup. Une rencontre qui a vu Newcastle ouvrir la marque grâce à Harvey Barnes (18e, 1-0). Les Cityzens ont ensuite égalisé grâce à Savinho (39e, 1-1) avant de prendre le dessus en seconde période.

Par deux fois, Omar Marmoush a fait plier Aaron Ramsdale (47e, 65e) pour permettre aux Cityzens de l’emporter (1-3) et d’accéder aux quarts de finale de cette Coupe d’Angleterre. Une bonne chose pour Pep Guardiola, qui a largement fait tourner et qui a pu faire reposer ses cadres avant d’aller à Santiago Bernabéu.