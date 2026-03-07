Menu Rechercher
Commenter 1
Premier League

FA Cup : Manchester City s’impose contre Newcastle

Par Kevin Massampu
1 min.
Jeremy Doku contre Kieran Trippier @Maxppp

Futurs adversaires respectivement du FC Barcelone et du Real Madrid en 8es de finale de Ligue des Champions, Newcastle et Manchester City s’affrontaient ce samedi à St James Park pour le compte du 5e tour de FA Cup. Une rencontre qui a vu Newcastle ouvrir la marque grâce à Harvey Barnes (18e, 1-0). Les Cityzens ont ensuite égalisé grâce à Savinho (39e, 1-1) avant de prendre le dessus en seconde période.

La suite après cette publicité

Par deux fois, Omar Marmoush a fait plier Aaron Ramsdale (47e, 65e) pour permettre aux Cityzens de l’emporter (1-3) et d’accéder aux quarts de finale de cette Coupe d’Angleterre. Une bonne chose pour Pep Guardiola, qui a largement fait tourner et qui a pu faire reposer ses cadres avant d’aller à Santiago Bernabéu.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Newcastle
Man City

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Newcastle Logo Newcastle
Man City Logo Manchester City FC
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier