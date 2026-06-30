Alessandro Bastoni convoqué pour une affaire de prostitution de mineure

Une sale affaire entoure Alessandro Bastoni (27 ans). Le défenseur italien est visé par une enquête du parquet de Milan pour une affaire présumée de prostitution de mineure. D’après La Gazzetta dello Sport, il a été convoqué après des accusations de relations tarifées avec une jeune fille de 17 ans. Son nom apparaît dans une enquête sur une agence d’escortes, soupçonnée d’organiser des soirées pour une clientèle VIP, dont des footballeurs.

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La jeune femme aurait toutefois nié toute relation sexuelle avec l’international de la Squadra Azzurra. Les enquêteurs examinent des échanges datant de 2020. Outre Bastoni, la police a adressé une demande de renseignements à trois autres joueurs, non visés par l’enquête, mais cités à comparaître comme témoins : Daniel Maldini, Riccardo Calafiori et Kevin Bonifazi. Pour rappel, Bastoni se serait rapproché ces derniers jours du Real Madrid.