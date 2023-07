Man City prêt à faire une folie pour Bernardo Silva !

Les jours s’égrènent et personne ne sait où jouera Bernardo Silva la saison prochaine. Sous contrat avec Manchester City jusqu’en juin 2025, l’attaquant portugais est ouvert à un départ après six années passées en Angleterre. Outre le FC Barcelone et Al Hilal, le Paris Saint-Germain lui fait les yeux doux et a proposé différentes offres pour faire céder le club mancunien, or celles-ci ont toutes été déclinées. Devant la perspective de voir le club de la capitale revenir à l’assaut, le champion d’Angleterre en titre a une idée derrière la tête pour convaincre définitivement le joueur de 28 ans de poursuivre l’aventure.

Selon Sport, Manchester City est prêt à proposer 18M€ par an à Bernardo Silva s’il accepte de prolonger son contrat ! Une somme inférieure à celle formulée par Al Hilal (30M€ par an) mais susceptible de faire réfléchir l’ancien joueur de l’AS Monaco qui ne semble pas attirer par un exil en Arabie saoudite. Une chose est sûre, Man City et surtout Pepe Guardiola n’ont pas l’intention d’abdiquer pour un joueur considéré comme l’un des principaux artisans du triplé Coupe - Championnat - Ligue des Champions. Pour rappel, il a participé à 55 rencontres toutes compétitions confondues, dont 38 en tant que titulaire, pour 7 buts et 6 passes décisives la saison dernière.

