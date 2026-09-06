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Ligue 1

OM : Amine Gouri profite de l’erreur de son compatriote pour relancer le match

Par Valentin Feuillette
1 min.
Derek Cornelius, Pierre-Emile Hojbjerg et Amine Gouiri avec l'OM @Maxppp
Marseille 2-3 Paris FC

L’OM a rapidement réagi au but encaissé dès la première minute. Après une première occasion d’Amine Gouiri, dont la reprise sur un centre en retrait d’Amine Harit avait été contrée, l’attaquant marseillais a finalement trouvé la faille quelques instants plus tard. Sous la pression d’Emerson Palmieri, Adama Camara a perdu le ballon et Samir Chergui a complètement manqué sa remise vers Kevin Trapp. Gouiri en a profité pour récupérer le cuir et crucifier le gardien allemand d’une finition imparable.

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Une égalisation qui permet donc à l’OM de revenir à hauteur du Paris FC après un début de rencontre complètement fou. Déjà auteur de deux buts en Ligue 1 cette saison, Gouiri signe ainsi sa troisième réalisation dans le championnat et remet immédiatement les Marseillais dans le match.

Pub. le - MAJ le
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