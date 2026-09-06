OM : Amine Gouri profite de l’erreur de son compatriote pour relancer le match

L’OM a rapidement réagi au but encaissé dès la première minute. Après une première occasion d’Amine Gouiri, dont la reprise sur un centre en retrait d’Amine Harit avait été contrée, l’attaquant marseillais a finalement trouvé la faille quelques instants plus tard. Sous la pression d’Emerson Palmieri, Adama Camara a perdu le ballon et Samir Chergui a complètement manqué sa remise vers Kevin Trapp. Gouiri en a profité pour récupérer le cuir et crucifier le gardien allemand d’une finition imparable.

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AMINE GOUIRIIIII 🇩🇿



L'attaquant olympien profite d'une erreur du défenseur pour remettre les compteurs à zéro 🫡



Le début d'un match fou ? 🔥

pic.twitter.com/YQwCLp5uZK — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) September 6, 2026

Une égalisation qui permet donc à l’OM de revenir à hauteur du Paris FC après un début de rencontre complètement fou. Déjà auteur de deux buts en Ligue 1 cette saison, Gouiri signe ainsi sa troisième réalisation dans le championnat et remet immédiatement les Marseillais dans le match.