PSG : la grosse colère de Luis Enrique après la défaite à Rennes

Décidement, la défaite du Paris Saint-Germain à Rennes n’aura pas traîné pour tomber dans la polémique. Largement battu en Bretagne par une équipe du SRFC revigorée (3-1), le PSG a eu beaucoup de mal dans le jeu. D’abord menés en première période après des réalisations de Lepaul et Tamari, les Parisiens ont craqué en seconde période sur un troisième but d’Embolo, scellant le succès breton (3-1). De quoi frustrer les joueurs parisiens et notamment Ousmane Dembélé, qui a eu des mots très forts après la rencontre.

«La saison dernière, on a mis le club, le fanion, le Paris Saint-Germain devant, avant de penser à soi-même. Je pense qu’on doit retrouver ça, surtout sur ces matchs-là. On sait qu’on est sur la deuxième partie de saison. C’est le Paris Saint-Germain qui doit être en premier, pas les individualités. On doit jouer pour le club d’abord au lieu de penser à soi-même (…) Je pense qu’on doit mettre plus d’envie, on doit surtout jouer pour le Paris Saint-Germain pour pouvoir gagner des matchs. Parce que si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller», avait lâché l’international français.

Luis Enrique répond à Ousmane Dembélé

Et après la rencontre, Luis Enrique n’a pas manqué de rappeler à l’ordre son joueur. «Il y a beaucoup d’émotions après un match. Je ne veux pas parler de cas individuels. C’est normal d’être frustré», avait-il d’abord réagi au micro du diffuseur, avant d’aller beaucoup plus loin en conférence de presse. «Je ne permets à aucun joueur de mettre sa situation personnelle au-dessus du club. Et je peux le garantir. On suit un chemin. C’est normal d’être énervé après le match. Je m’occupe de gérer le fait que l’équipe soit toujours au-dessus des individualités, et là-dessus il n’y a aucun doute. A partir du moment où ça change, c’est fini», a-t-il lâché, avant d’enchaîner, en espagnol.

«Je n’accorde aucune valeur aux propos que tiennent les joueurs à la fin d’un match. Je ne vais pas répondre à la réponse d’un joueur. Je ne permettrai jamais à un joueur d’être au-dessus du club. Là dessus, c’est clair. Le responsable de l’équipe, c’est moi. Et je ne permettrai jamais à un joueur de penser qu’il est plus important que le club. Ni moi, ni le directeur sportif, ni le président. Ces déclarations ne valent rien. Elles viennent de la frustration vis-à-vis du match qui vient de se terminer». Le boss du PSG a été clair et cela ne devrait pas calmer les choses…