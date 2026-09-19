Michael Olise répond à sa manière à ses concurrents pour le Ballon d’Or

Pendant que certains font campagne pour le Ballon d’Or en donnant des interviews, d’autres parlent sur le terrain. Michael Olise n’a jamais été un pro face à un micro et devant une caméra, son truc à lui, c’est le terrain. C’est donc de cette manière qu’il a répondu à ses concurrents pour la plus prestigieuse récompense. Il a été le grand acteur de la très large victoire du Bayern Munich 7-0 sur l’Union Berlin hier soir en marquant 3 buts et en délivrant 2 passes décisives (Musiala, Kane deux fois et Saibari sont les autres buteurs). Il a forcément été élu homme du match.

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« On voyait bien à quel point les gars se jetaient sur chaque ballon. Bien sûr, Michael marque des buts, mais il travaille aussi très dur à l’entraînement. Les grands joueurs ont besoin de plus que du simple talent », commentait Vincent Kompany après le succès des siens. En attendant les autres matchs de 4e journée de Bundesliga, le Bayern a pris la tête avec un point d’avance sur Fribourg et le Borussia Dortmund. Olise, lui, poursuit sont superbe début de saison. En 7 matchs toutes compétitions confondues, le voilà déjà à 8 buts et 3 passes, et élu homme du match à 4 reprises.

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Le Bayern l’adore

Il est reparti très fort, lui qui a intégré la partie des favoris au Ballon d’Or, mais à un degré moindre que les Mbappé, Rodri, Yamal, Dembélé, Kvara et même son coéquipier du Bayern, Harry Kane. « Il a un caractère exceptionnel, s’enthousiasmait l’Anglais hier. Je sais que tout le monde ne connaît pas sa vraie personnalité, mais chacun a sa propre façon d’aborder le football et tout ce qui se passe en dehors du terrain. C’est un joueur incroyable. Il est complètement différent dans le vestiaire, mais oui, on s’entend très bien. J’adore jouer avec des joueurs comme Michael, et il faut qu’on continue comme ça. »

Pour l’international français, appelé par Zidane hier, c’est sa manière à lui de rappeler ses chances de victoire. Elles sont faibles bien sûr, malgré ses derniers mois de très haut niveau. Même si l’exercice médiatique n’est pas son truc, il a d’autres arguments à mettre en avant. « C’est pour ça que je suis là, devant vous, plaisantait Musiala au micro de Sky Sport, louant les qualités de son coéquipier. C’est un grand joueur. Je suis vraiment ravi d’être sur le terrain avec lui. Son niveau est exceptionnel. » Suffisant pour créer la surprise pour le Ballon d’Or ? Il met en tout cas toutes les chances de son côté avant la clôture des votes le 28 septembre.