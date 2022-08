OM : réunion prévue entre Tudor et ses joueurs

Rien ne va plus à l'OM. Une première réunion de crise est prévue ce mardi entre le nouveau coach de l'Olympique de Marseille et ses joueurs, selon L'Equipe. Après une présaison peu convaincante avec cinq matchs pour deux victoires, un nul et trois défaites, la méthode Tudor peine à fonctionner.

L'incompréhension entre les joueurs et leur entraîneur plane et les doutes se traduisent directement sur les performances des joueurs marseillais. La prestation insipide de l'OM pour leur retour à l'Orange Vélodrome face à l'AC Milan prouve qu'un problème persiste dans le vestiaire. Une complication qui devra être rapidement réglée avant le début de la saison face à Reims ce dimanche à 20h45.