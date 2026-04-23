Premier League
Chelsea : Liam Rosenior devrait toucher beaucoup moins d’argent que prévu !
@Maxppp
Viré par Chelsea après seulement trois mois passés à la tête des Blues, Liam Rosenior va-t-il réellement toucher 28 M€ en guise d’indemnités de licenciement ? Pour rappel, la presse anglaise indiquait que le coach anglais avait signé un contrat de 6 ans et demi rémunéré à hauteur de 4,6 M€ par saison.
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Sauf que le Times assure que l’ancien entraîneur de Strasbourg ne devrait pas toucher autant. Le média britannique assure que Rosenior devrait toucher un montant correspondant à quelques mois de salaire et non aux six années qu’il lui restait à recevoir dans son bail.
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