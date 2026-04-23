Chelsea : Liam Rosenior devrait toucher beaucoup moins d’argent que prévu !

Viré par Chelsea après seulement trois mois passés à la tête des Blues, Liam Rosenior va-t-il réellement toucher 28 M€ en guise d’indemnités de licenciement ? Pour rappel, la presse anglaise indiquait que le coach anglais avait signé un contrat de 6 ans et demi rémunéré à hauteur de 4,6 M€ par saison.

La suite après cette publicité

Sauf que le Times assure que l’ancien entraîneur de Strasbourg ne devrait pas toucher autant. Le média britannique assure que Rosenior devrait toucher un montant correspondant à quelques mois de salaire et non aux six années qu’il lui restait à recevoir dans son bail.