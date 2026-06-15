CdM 2026, Espagne : la presse espagnole enrage après le naufrage contre le Cap-Vert

Le match nul concédé par l’Espagne face au Cap-Vert (0-0) pour son entrée en lice dans la Coupe du Monde 2026 a provoqué une véritable onde de choc de l’autre côté des Pyrénées. Annoncée parmi les grandes favorites du tournoi, la Roja a déçu par son manque d’efficacité et son incapacité à faire sauter le verrou cap-verdien malgré une domination territoriale nette. Ce faux pas inattendu a immédiatement déclenché de vives critiques dans la presse espagnole.

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Les principaux médias du pays n’ont pas mâché leurs mots au lendemain de la rencontre. Marca évoque ainsi un « désastre » et une Espagne « méconnaissable, dépourvue de talent et de ressources footballistiques ». De son côté, AS parle d’un « naufrage » et d’une sélection « sans âme et impuissante ». Mundo Deportivo qualifie cette première sortie de « catastrophique » et estime qu’il faudra « rectifier le tir rapidement », tandis que Sport souligne que la Roja « a manqué de lucidité » et devra « impérativement hausser son niveau de jeu » pour espérer répondre à son statut dans ce Mondial 2026.