MLS : le coup franc fabuleux d’Antoine Griezmann avec Orlando City

Antoine Griezmann continue de briller sous les couleurs d’Orlando City. Samedi soir, l’international français de 35 ans a été décisif lors de la victoire de son équipe face à Columbus Crew (3-2), en MLS. Dès la première minute, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid a délivré une passe décisive à Harvey Sarajian, avant de faire trembler les filets sur un coup franc direct à la 16e minute. Excentré sur la droite, il a surpris le gardien Patrick Schulte d’une frappe enroulée du pied gauche. En 12 apparitions dans le championnat nord-américain, Griezmann affiche désormais neuf buts et cinq passes décisives.

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A BEAUTY FROM ANTOINE GRIEZMANN! 🤩 His free kick finds its way through and @OrlandoCitySC reclaim the lead, 2-1! https://t.co/z516ptFO49 — Major League Soccer (@MLS) October 11, 2026

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L’influence du champion du monde 2018 se confirme également dans les résultats d’Orlando City. Alors que le club occupait la 13e place de la Conférence Est au moment de son arrivée, il est désormais septième et peut espérer décrocher une qualification pour les play-offs. Une dynamique qui se traduit aussi dans les statistiques : toutes compétitions confondues, Orlando n’a perdu aucun des huit matches au cours desquels Griezmann a marqué, avec sept victoires et un match nul.