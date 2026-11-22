Le Mans réduit l’écart au Vélodrome. À la 70e minute, Mafouta a parfaitement transformé un coup franc obtenu à une vingtaine de mètres du but marseillais. L’attaquant a décoché une frappe puissante du plat du pied droit, légèrement décalée sur la droite, qui a contourné le mur avant de toucher le poteau et de terminer au fond des filets de De Lange.

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Une réalisation de grande classe qui permet aux Manceaux de relancer la rencontre face à l’OM. Les visiteurs reviennent ainsi au score et peuvent encore espérer repartir avec un résultat de Marseille.