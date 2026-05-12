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Real Madrid : Vinicius Jr est cash sur José Mourinho

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Vinícius Júnior @Maxppp

José Mourinho a de grandes chances de revenir sur le banc du Real Madrid. Le Portugais est le grand favori de Florentino Pérez, qui veut un entraîneur de poigne capable de remettre son club sur de bons rails tout en gérant un vestiaire peuplé de stars. Si Kylian Mbappé a récemment liké une publication évoquant un retour du Special One, on attendait de connaître l’avis de Vinicius Jr.

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Le Brésilien n’avait pas apprécié le comportement de Mourinho lors de son affaire avec Prestianni. Ce mardi, El Chiringuito a obtenu la réaction de ce que pense Vini Jr de cette potentielle arrivée. Le journaliste Marcos Benito l’a partagé. «Vinicius croit que l’arrivée de Mourinho est positive. Il pense qu’il va amener l’équipe à travailler collectivement.» De quoi rassurer Florentino Pérez, qui souhaitait que cette affaire soit derrière eux.

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