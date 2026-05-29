Anthony Gordon livre ses grandes ambitions après son arrivée XXL au FC Barcelone !

Le FC Barcelone a officialisé l’arrivée d’Anthony Gordon en provenance de Newcastle United. L’international anglais de 25 ans a débarqué à Barcelone ce vendredi avant de passer sa visite médicale et de parapher un contrat de cinq saisons avec le champion d’Espagne en titre. L’opération est estimée à 80 millions d’euros, bonus compris, avec un pourcentage à la revente en faveur des Magpies. Gordon arrive en Catalogne après une saison 2025-26 de haute volée avec 17 buts et 5 passes décisives en 46 matchs toutes compétitions confondues, dont un bilan impressionnant de 10 réalisations en Ligue des Champions, un total que seuls Harry Kane et Kylian Mbappé ont surpassé en C1 cette année.

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Courtisé jusqu’au bout par Liverpool et le Bayern Munich, qui avait même tenté une offre de dernière minute, les négociations et l’accord entre toutes les parties ont rapidement été conclus. Ce vendredi, l’officialisation du transfert avait lieu avec le joueur qui était présent à Barcelone. Alors qu’il va devoir retourner en Angleterre rapidement pour préparer sa Coupe du Monde avec les Three Lions, le joueur formé à Everton a pu s’exprimer devant les médias pour exposer, dans un espagnol remarquable, ses ambitions avec les Blaugranas.

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Anthony Gordon : «c’est un rêve d’enfant qui est aujourd’hui devenu réalité»

Dans un premier temps, Gordon est revenu sur cette arrivée qui s’est faite très rapidement mais qui lui permet de réaliser son rêve d’enfance : «je l’ai appris assez tardivement. Je savais qu’il y avait des discussions. Dès que j’ai su que le Barça était une option sérieuse, je n’ai pas hésité une seconde. C’est le meilleur club du monde. C’est un rêve d’enfant qui est désormais devenu réalité. Je suis prêt à relever ce défi. Les joueurs incroyables qui ont porté ce maillot… C’est un rêve devenu réalité. Jouer pour le Barça, c’est le plus beau rêve qui soit. Cela implique de grandes responsabilités, mais je suis prêt. Les joueurs qui ont porté ce maillot avant moi ont une grande influence. On ne signe pas tous les jours dans un club comme celui-ci, je suis vraiment impatient.»

Anthony Gordon speaking in Spanish at his Barcelona unveiling after making the move from Newcastle 🇪🇸 pic.twitter.com/pNZAT9DIpv — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 29, 2026

Alors que le Barça a grandement investi sur sa venue, de grands espoirs sont portés sur les épaules de l’ancien de Newcastle. Interrogé sur ses ambitions en Catalogne, Gordon n’a pas caché qu’il avait soif de titres et qu’il n’était pas venu pour faire du tourisme durant les cinq années qui lui sont imparties dans le nord de l’Espagne : «le Barça est un club très spécial, le plus grand du monde, avec les meilleurs supporters. Ce sera un moment très spécial. Je veux remporter tous les trophées, mais la Ligue des champions est particulière. En remporter une sixième serait exceptionnel. Si cela arrivait dès ma première saison, ce serait formidable. Je voulais parler espagnol, parce que je voulais jouer au Barça. Croyez-le ou non. Je l’ai appris ces deux dernières années. Je n’ai remporté qu’un seul trophée avec Newcastle et j’ai soif de victoires. Je veux tout gagner. (…) J’ai parlé avec Hansi Flick. Je suis très enthousiaste. C’est une bonne personne, un grand entraîneur. Ce qu’il a accompli au Barça est incroyable. J’espère qu’ensemble, nous pourrons remporter de nombreux titres.» Voilà qui est dit et qui devrait plaire aux supporters du Barça.