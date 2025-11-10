Menu Rechercher
PSG : Luis Enrique est dingue de l’OL

Par Chemssdine Belgacem - Dahbia Hattabi
1 min.
Luis Enrique @Maxppp
Lyon 2-3 PSG

Dimanche soir, le PSG n’a pas été tranquille face à l’OL (2-3). Une équipe «très mature » selon Luis Enrique, qui est fan comme il l’a avoué en conférence de presse. «C’est une équipe qui joue très bien. Ils ont fait un très bon match. Ça a été compliqué pour nous. Ils ont beaucoup de blessés, des joueurs très importants. Mais c’est une vraie équipe compétitive, qui a joué il y a trois jours (au Betis en Ligue Europa). On a pu constater leur fatigue. C’est compliqué pour tout le monde. Mais j’aime la manière dont ils jouent, leur façon d’attaquer et de défendre.»

João Neves a également reconnu que les Gones ont été durs à manœuvrer. «L’OL est une grande équipe. Ils donnent tout sur le terrain pour la victoire et gagner en championnat. On a été plus forts sur le match et on n’a pas lâché jusqu’à la fin. On sait que le championnat est très difficile. Les équipes sont très fortes et on ne peut pas se relâcher. Je pense que c’est une démonstration de notre travail et de notre esprit.» Ce qui a peut-être fait la différence, même si du côté de Lyon, on estime que l’arbitre a fait pencher la balance.

