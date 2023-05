Mercato, Manchester United : Erik ten Hag tape du poing sur la table

La suite après cette publicité

La saison de Manchester United est en passe d’être plutôt réussie. La venue d’Erik ten Hag a fait du bien. Le Néerlandais a évacué rapidement le sujet Cristiano Ronaldo pour mettre en place ses idées. Malgré quelques déconvenues (4-0 contre Brentford, 6-3 contre Manchester City, 7-0 face à Liverpool), les Red Devils occupent la 4e place de Premier League avec deux matchs en retard. Ils sont bien partis pour se qualifier en Ligue des Champions l’an prochain.

Reste désormais à réfléchir au prochain mercato et pour cela, c’est un peu plus flou. La faute notamment à la possible vente du club qui brouille les pistes. Entre INEOS et le Qatar via le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, difficile de savoir qui sera le prochain propriétaire du club anglais. Même si cette hypothèse apparaît de moins en moins probable, il n’est pas exclu non plus que la famille Glazer renonce finalement à cette vente estimée entre 5 et 7 milliards d’euros.

Ten Hag n’est au courant de rien

À 5 semaines de l’ouverture du marché des transferts, cette situation n’arrange pas la direction sportive, ni Ten Hag. Ce dernier ne semble pas savoir grand-chose, ce qui commence à l’inquiéter. Il ne connaît même pas l’enveloppe dont disposera le club cet été. «Je n’ai pas d’influence là-dessus. Je n’ai pas… je ne sais pas», regrette-t-il en conférence de presse avant d’affronter Brighton ce soir pour le compte de la 28e journée de Premier League (match en retard). Un constat pas vraiment rassurant sur la suite des événements.

«La seule chose que je sais, c’est que Manchester United est l’un des plus grands clubs du monde. (…) Vous avez besoin de fonds pour constituer une équipe, car en fin de compte le niveau de vos joueurs conditionne votre réussite. Tout le monde sait qu’il faut des fonds pour constituer une équipe. Les joueurs de haut niveau coûtent très cher et c’est la situation actuelle dans le football.» Comprendre que Ten Hag ne sait pas grand-chose, si ce n’est qu’il serait sans doute très heureux de voir débarquer un joueur comme Harry Kane. Mais avec l’argent de qui ?