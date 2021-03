FC Nantes : l'amertume d'Antoine Kombouaré

A la lutte pour le maintien, le FC Nantes voulait enchaîner face au FC Lorient après sa brillante victoire face au PSG dimanche dernier au Parc des Princes (2-1). Malheureusement pour les Canaris, ces derniers ont dû se contenter du nul face aux Merlus (1-1). Une mauvaise opération face à un concurrent direct au maintien. Interrogé à l'issue de la rencontre, Antoine Kombouaré ne pouvait masquer sa déception.

La suite après cette publicité

« Je suis déçu, frustré, mais la dernière fois face à Reims on avait perdu, là on a pris un point. En fin de match, on était dans le dur, et il y a eu ce coup franc, ce but venu d'ailleurs [...]. L'idée à la mi-temps, c'était de travailler pour être plus solides et de marquer ce deuxième but qu'on n'a pas réussi à mettre depuis que je suis arrivé. On n'est pas assez costauds pour tenir un résultat. Cela fait 11 matches qu'on n'a pas gagné à domicile. Oui, il y a un problème. On travaille pour rectifier ça. On sent une fragilité mentale. Surtout, on n'arrive pas à marquer ce deuxième but qui nous mettrait à l'abri [...]. Maintenant, on joue le PSG et Lorient et on prend quatre points, on avance. C'est mieux que ce qu'on pensait, même si on est très déçus, » décryptait ainsi le technicien nantais à l'issue de la rencontre.