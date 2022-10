Christophe Galtier envoie un message fort aux jeunes du PSG

La suite après cette publicité

Du haut de ses 16 ans, Warren Zaïre-Emery a foulé la pelouse du Parc des Princes mardi, à l'occasion de la victoire du PSG contre le Maccabi Haïfa (7-2) en Ligue des champions. En remplaçant Vitinha à la 77ème minute, le jeune talent rouge et bleu est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de son club formateur à jouer en C1 (à 16 ans et 7 mois).

Christophe Galtier a tenu à faire comprendre aux jeunes pousses du Paris SG que tout était possible pour eux. «Par ce que Warren Zaïre-Emery montre à l'entraînement, en préparation et en Youth League, il me paraissait important d'envoyer un signal à nos jeunes. Si on travaille bien, qu'on a la qualité, qu'on est très professionnels, on peut jouer au Paris Saint-Germain», a ainsi expliqué le coach parisien en conférence de presse. Le message est passé.