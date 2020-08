Le Real Madrid n'en revient toujours pas de la décision de Lionel Messi

L'onde de choc est immense. En annonçant, via burofax adressé à sa direction, sa décision de quitter le FC Barcelone, Lionel Messi (33 ans) a mis en émoi toute la planète football. Évidemment, toute la Catalogne est suspendue aux lèvres de La Pulga pour comprendre son choix d'abord et espérer qu'il change d'avis ensuite. Mais à Madrid aussi, on observe avec une grande attention toute cette agitation.

Selon les informations d'ESPN, recueillies auprès de proches du club merengue, le vestiaire madrilène n'en revient toujours pas. Les joueurs de Zinedine Zidane ont échangé plusieurs messages sur WhatsApp pour faire part de leur étonnement voire même de leur incrédulité face à la décision de la star du Barça, le jour même de l'annonce puis le lendemain.

Le vestiaire merengue sous le choc

Il faut dire qu'aucun des joueurs de l'effectif de ZZ n'a connu de Clasico ou de Liga sans le natif de Rosario dans le camp d'en face et que ce dernier a souvent été déchaîné, avec de nombreuses démonstrations sur la pelouse du Santiago Bernabeu. Si le climat de tension entre le n° 10 blaugrana et sa direction n'était pas vraiment un secret, les Madridistas ont été «choqués par la manière et le timing» dictés par l'international albiceleste.

Du côté de la direction de la Casa Blanca, on se frotte les mains selon El Confidencial. «Les tristesses du FC Barcelone sont les joies du Real Madrid. Quand l'un pleure, l'autre rit et est heureux. Maintenant, après le Real sans Cristiano Ronaldo, c'est au tour de Barcelone de reconstruire sans Leo Messi. (...) Une nouvelle ère commence entre les deux rivaux sans leurs superstars», ajoute le média espagnol.