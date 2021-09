Borussia Dortmund : Hans-Joachim Watzke annonce le futur d'Erling Haaland

Après toutes les rumeurs de départ autour d'Erling Haaland lors de la dernière fenêtre estivale des transferts, le directeur général du Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke tente de calmer le jeu autour de son attaquant norvégien, qui est resté au BvB malgré de nombreuses sollicitations. Cependant, il concède qu'il sera compliqué pour le club de la Ruhr de retenir sa superstar de 21 ans dans les prochains mois.

La suite après cette publicité

«Bien sûr, ce sera difficile. Mais je ne dis pas que c'est complètement hors de question. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour garder nos meilleurs joueurs avec nous à l'avenir. Mais là aussi, la question se pose : qu'est-ce qui est responsable et qu'est-ce qui ne l'est plus ? Mais cette seule approche ne serait pas la bonne pour un club comme le Borussia Dortmund, qui figure parmi les dix premiers au classement européen, mais ne peut pas réellement occuper une telle position en raison de ses possibilités financières. Nous devons avoir la confiance en nous pour dire : nous allons trouver un nouvel attaquant de pointe. [...] Mais en toute modestie : nous sommes les maîtres de ce métier. Quant à Erling, il a été prédit avant la saison qu'il allait définitivement nous quitter - et il joue toujours ici. Nous verrons pour le reste. En ce moment, il prend beaucoup de plaisir à jouer dans cette équipe».