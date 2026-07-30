Le projet lunaire de Gianni Infantino scandalise la presse, le Barça change totalement ses plans pour son attaquant

Le projet d’Infantino ne fait pas l’unanimité

Il y a encore eu de très nombreuses réactions au nouveau projet très lucratif dont rêve le sulfureux Gianni Infantino. “Où s’arrêteront-ils ?”, titre L’Équipe, avec Donald Trump aux côtés du dirigeant suisse. Parce que oui, encore une fois, le président américain se retrouve impliqué dans le projet de la FIFA de vendre la Coupe du Monde. Gianni Infantino veut créer une nouvelle structure commerciale destinée à regrouper les principaux actifs économiques de la FIFA. En clair, l’idée est d’ouvrir une partie du capital de cette entité à des investisseurs privés. Et parmi ces investisseurs privés se trouve la famille de Donald Trump… “Sous leur coupe”, ajoute L’Équipe qui tente d’expliquer ce projet et les ambitions de Gianni Infantino. Le chemin n’est pas évident, mais la finalité reste la même : le profit. Infantino a envoyé un courrier aux 211 Fédérations membres de la FIFA pour leur exposer le projet, en leur promettant des bénéfices d’environ 75 M€ sur 12 ans, alors qu’on chiffrait à 2,6 M avant son arrivée. En Angleterre, les journaux sont encore plus directs concernant l’annonce de la FIFA. « Fake Infantino Football Atrocity », titre le Daily Mirror, en référence à l’acronyme FIFA. La presse anglaise va plus loin dans l’analyse. « Vous avez tous nourri le monstre », écrit le Daily Mirror. Voici ce qu’on peut lire dans cet article très piquant du journal britannique : « Bien sûr, le plan odieux d’Infantino pue, mais ceux qui mènent l’indignation ont déjà transformé le football en une bête d’entreprise ignoble ». Autrement dit, l’UEFA et plusieurs autres entités ont critiqué ce nouveau plan de la FIFA, mais elles ne sont pas mieux, au contraire. Alors en piquant davantage Gianni Infantino, le Daily Mirror en remet une couche : « Même si Infantino est un égoïste obsédé par le pouvoir qui a besoin d’être détrôné, il ne fait que suivre un modèle défini par ceux en Europe qui rincent les adeptes du football pour tout ce qu’ils ont. En termes professionnels, Infantino est une fausse ONU, cela ne fait absolument aucun doute. »

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Coup dur pour une piste du Barça

Du côté du Barça, c’est la soupe à la grimace avec l’annonce de la blessure d’Eli Junior Kroupi. L’attaquant français de Bournemouth a subi une grosse opération du pied après s’être blessé ces derniers jours, il devrait être absent entre 3 et 4 mois. Et c’est justement cette blessure qui contrecarre les plans du Barça pour son attaquant. « Kroupi sort de la liste » explique le journal Sport. L’ancien buteur de Lorient était un plan B très crédible en cas d’échec de la piste Alvarez, mais avec cette grosse blessure, les plans du Barça doivent changer. Ce qui pourrait peut-être relancer l’avenir de Ferran Torres, toujours courtisé par le PSG…

Le Bayern veut offrir un nouveau rôle à Harry Kane

On file en Allemagne où le Bayern Munich vit un mercato plutôt discret, mais gère en coulisses le dossier Harry Kane. Le buteur anglais n’a plus qu’une année de contrat avec le club allemand, mais la bonne nouvelle, c’est qu’il veut rester en Bavière. Des discussions vont démarrer au mois d’août pour prolonger le contrat de Kane jusqu’en 2029 au minimum, l’objectif de Kane étant de disputer la prochaine Coupe du Monde avec l’Angleterre, même s’il aura 37 ans en 2030. D’ici là, le Bayern veut lui offrir un nouveau rôle. L’idée est que Kane ne soit plus forcément un titulaire indiscutable chaque semaine, mais qu’il devienne un joueur d’expérience, capable d’apporter encore beaucoup tout en étant davantage géré physiquement. Et c’est un plan qui convient très bien à l’ancien buteur de Tottenham qui est enthousiaste. Il se sent très bien à Munich, est convaincu par le projet et ne pense pas à un retour en Premier League. Au passage, les rumeurs d’un départ à Barcelone ou Al-Hilal ne seraient pas d’actualité.