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Sporting CP : le futur staff de Paulo Fonseca est connu

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Paulo Fonseca @Maxppp

L’aventure de Paulo Fonseca à l’Olympique Lyonnais touche à sa fin. Sollicité par le Sporting Portugal, le technicien portugais de 53 ans a accepté de prendre la succession de Rui Borges. De son côté, le club français perd son entraîneur en plein milieu de la saison, mais il semble se satisfaire à l’idée de réaliser de belles économies en remplaçant Fonseca par un coach beaucoup moins cher. De plus, l’OL touchera pas moins de 5 M€ dans l’opération.

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Comme cela a été évoqué plus tôt, Jorge Maciel ne suivra pas Fonseca à Lisbonne. A Bola a en effet dévoilé la composition du futur staff du nouvel homme fort des Leões. Fonseca signera un contrat jusqu’en 2030 et sera accompagné par l’ancien international portugais Paulo Ferreira, le préparateur physique Paulo Mourão, l’entraîneur des gardiens António Ferreira et l’analyste Nélson Duarte.

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