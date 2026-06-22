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Coupe du Monde

CdM 2026 : le programme TV, où et quand voir France-Irak

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Kylian Mbappé (France) @Maxppp
19:00 ARG Autriche winamax 1 1.45 N 4.50 2 6.75
23:00 France Irak winamax 1 1.07 N 13.0 2 23.0

La deuxième journée de la phase de groupes de cette Coupe du Monde 2026 se poursuit ce lundi. Et le programme TV du jour est alléchant, avec deux cadors qui vont disputer leur deuxième rencontre dans la compétition. Ce sera d’abord au tour de l’Argentine, qui aura l’occasion de se qualifier pour les seizièmes en cas de victoire face à l’Autriche dès 19h.

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Ce sera ensuite au tour de nos Bleus de disputer leur deuxième rencontre de ce Mondial, face à l’Irak à 23h. La France sera aussi qualifiée en cas de victoire, alors qu’il faudra logiquement suivre de près ce qui se passera dans l’autre match du groupe entre la Norvège et le Sénégal dans la nuit de lundi à mardi (2h). Enfin, l’Algérie défiera la Jordanie à 5h du matin.

Lundi 22 juin

-à 19h (heure française) - Groupe J : Argentine - Autriche (beIN SPORTS 1, M6)

-à 23h (heure française) - Groupe I : France - Irak (beIN SPORTS 1, M6)

Mardi 23 juin

-à 2h (heure française) - Groupe I : Norvège - Sénégal (beIN SPORTS 1)

-à 5h (heure française) - Groupe J : Jordanie - Autriche (beIN SPORTS 1)

Pub. le - MAJ le
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