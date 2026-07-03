Le Stade Rennais en passe de s’offrir Charlie Cresswell pour une somme XXL !

Le Stade Rennais est sur le point de réaliser l’un des très gros coups de ce mercato estival. À la recherche d’un véritable patron pour sa charnière centrale, le club breton touche au but dans le dossier Charlie Cresswell. Un accord global est en passe d’être trouvé avec le défenseur anglais et le Toulouse FC autour d’une transaction avoisinant les 28 millions d’euros, bonus compris. Cette offensive XXL confirme l’immense ambition des Rouge et Noir, qui ont déjà officialisé l’arrivée de quatre recrues (Adrien Thomasson, Boubakary Soumaré, Nélson Oliveira et Léo Lemaitre) et scellé un accord total avec l’attaquant Mayenda en provenance de Sunderland.

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La direction rennaise a donc décidé de frapper fort sur le marché des transferts. Selon nos informations, un quasi-accord a d’ores et déjà été trouvé entre le Stade Rennais et Charlie Cresswell autour d’un futur salaire hors norme qui va le placer dans le top 3 des plus gros salaires du club. Les discussions avancent également à très grands pas entre les deux directions : le club breton et le TFC sont sur le point de toper pour un transfert s’élevant à 25 millions d’euros, assorti de 3 millions d’euros de bonus.

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Une incroyable plus-value pour le TFC

Si le roc anglais de 23 ans n’a jamais caché son profond attachement à son pays natal et au championnat anglais, la frilosité actuelle des écuries de Premier League à passer à l’action fait grandement les affaires de Rennes. Le projet breton dispose d’ailleurs d’un argument de poids pour le convaincre : en terminant 6e du dernier exercice de Ligue 1, le SRFC disputera la Ligue Europa la saison prochaine. Une opportunité en or pour le défenseur de vivre sa toute première expérience européenne. Cet intérêt rennais n’est pas une surprise et a d’ailleurs été confirmé ce lundi par Loïc Désiré dans l’émission En Pleine Lucarne : «Il fait partie des 2-3 joueurs qu’on a ciblés, oui. Il connaît la Ligue 1, c’est un jeune défenseur avec de l’expérience. Mais il n’y a pas que lui.»

Il faut dire que depuis son arrivée sur les bords de la Garonne à l’été 2024 en provenance de Leeds United, le natif de York s’est imposé comme l’un des tout meilleurs défenseurs du championnat de France. Du haut de son mètre quatre-vingt-dix, il est devenu le taulier incontesté de la défense des Violets. Ses statistiques en Ligue 1 parlent d’ailleurs pour lui, le joueur ayant compilé un total impressionnant de 66 matchs disputés, agrémentés de 8 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées. Vainqueur du dernier Euro avec la sélection anglaise Espoirs et nommé dans l’équipe type de la compétition, Cresswell (sous contrat jusqu’en juin 2028) a logiquement vu sa cote exploser, atteignant les 25 millions d’euros sur Transfermarkt.

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Quoi qu’il arrive dans ce dossier, le Toulouse FC peut se frotter les mains : acheté pour seulement 4,5 millions d’euros à Leeds (Championship) il y a deux ans, le joueur va rapporter une plus-value colossale aux finances toulousaines. Pour rappel, le TFC s’était déjà montré intraitable cet hiver face aux assauts de Wolfsbourg, balayant une offre allemande de 23 millions d’euros, tout en repoussant les approches de West Ham. Il semble aujourd’hui que le Stade Rennais ait trouvé les arguments financiers et sportifs pour faire plier la direction occitane et poursuivre son recrutement XXL.