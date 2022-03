L'irrésistible ascension de Christophe Galtier

La suite après cette publicité

La vocation de Galtier

Christophe Galtier décide rapidement de se reconvertir au poste d’entraîneur à la fin de sa carrière de joueur. Il rejoint le staff technique de Bernard Casoni à l’OM en 1999 en qualité d'entraîneur adjoint. Il va ensuite exercer en Grèce à l'Aris Salonique puis au SC Bastia aux côtés de Gérard Gili. En juin 2004, Alain Perrin vient de quitter l'Olympique de Marseille et propose à Christophe Galtier de devenir son adjoint pour entraîner l'équipe d'Al-Aïn Football Club à Abou Dhabi. Le duo entraînera brièvement le club de l'émirat , puis le club de première division anglaise Portsmouth, avant de s'engager lors de la saison 2006-2007 au FC Sochaux-Montbéliard, puis à l'Olympique Lyonnais.

En novembre 2008, Laurent Roussey, entraîneur de l'AS Saint-Étienne, est limogé à la suite d'un début de saison catastrophique en championnat et les Verts font appel à Alain Perrin pour redresser la barre. L'équipe ne se maintient que de justesse en Ligue 1. La saison suivante débute de la pire des manières, en décembre,l’ASSE est quasi-relégable et subit plusieurs humiliations successives. 13 mois après son arrivée à la tête de l'équipe, Alain Perrin est limogé. Christophe Galtier prend alors les rênes de l’équipe le 15 décembre 2009. L’objectif : sauver l’honneur du club.

Le cœur vert

Galtier achève finalement sa première saison avec les Verts à la 17e place, avec 8 points d'avances sur Le Mans, premier relégable. Ça restera le pire classement de l'entraîneur à la tête des Verts. Le premier match clé de sa carrière est une victoire historique à Gerland face à l'Olympique lyonnais. L’ASSE pratique un jeu très offensif et fondé sur la solidarité. Le 20 avril 2013, Saint-Étienne remporte la Coupe de la Ligue. Cette victoire met fin à 32 ans sans titre pour le club. C’est surtout le premier titre de Christophe Galtier en tant que manager. Il est élu meilleur entraîneur de l'année lors des trophées UNFP 2013, à égalité avec Carlo Ancelotti.

Grâce à lui, les Verts ont retrouvé l’Europe. Les 4 saisons suivantes, ils bataillent en Europa League. L’ASSE rêve maintenant de Ligue des champions. Mais toutes les belles histoires d'amour ont une fin. Galtier ne veut pas faire “l’année de trop” et décide en 2017 de quitter le club après 7 ans de bons et loyaux services. Il intègre le Top 3 des entraîneurs stéphanois ayant dirigé le plus de matches, 361 toutes compétitions confondues. Le chaudron lui rendra un vibrant hommage pour son dernier match à la maison.

Triomphe dans le Nord

Six mois après avoir quitté Saint-Etienne, le marseillais rejoint Lille en grande difficulté. À mi-saison, les Dogues sont 19ème de Ligue 1, interdit de recrutement pendant ce mercato hivernal, et la DNCG réfléchit même à une potentielle relégation administrative. Avec les moyens du bord, Christophe Galtier réussit à valider le maintien en championnat lors de l’avant-dernière journée. L'année suivante, le club nordiste parvient à créer un jeu séduisant, porté par les transitions rapides. Les Dogues renversent le championnat et sont la surprise de la saison. 17ème la saison passée, le LOSC termine dauphin du PSG.

2021 sera l’année de la consécration pour Galtier. Avec des jeunes talentueux, des hommes de vestiaire et surtout un groupe soudé, le tacticien remporte le championnat de France. Lille termine la saison avec 83 points, un de plus que le PSG. Les Nordistes exultent, c’est leur 4ème titre de champion. Galtier savoure, il remporte son premier championnat.

Le défi Niçois

C’est sur la plus haute des marches que “Galette” décide de quitter le club. Un crève-cœur pour les supporters des Dogues. Le projet ambitieux de Nice a séduit le Marseillais : faire franchir un cap aux Aiglons, en décrochant un ticket pour la prochaine Ligue des champions. Pour sa troisième expérience à la tête d’un club de Ligue 1, Christophe Galtier continue donc de s’illustrer en termes de résultats et de statistiques. Les niçois sont proches du podium et comptent bien y monter pour ne plus y descendre. Ils possèdent surtout l’une des meilleures défenses du championnat.

Ils se sont offert plusieurs victoires de prestige surtout contre le PSG, qu’ils ont battu 1-0 à l’Allianz Riviera. Ils ont aussi éliminé le club de la capitale en Coupe de France. Les Aiglons affrontent Nantes en finale de la prestigieuse compétition nationale. C’est déjà une saison réussie pour Christophe Galtier. Le meilleur est peut-être encore à venir pour lui et le Gym.