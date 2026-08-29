Manchester City : Rayan Cherki a envoyé un sacré message à Enzo Maresca

Rayan Cherki vit un drôle de début de saison avec Manchester City. Remplaçant le week-end dernier, il avait permis de débloquer la situation contre Bournemouth. Ses deux passes décisives ont renversé la situation et son club l’a emporté 2-1. Suffisant pour convaincre Enzo Maresca de le titulariser hier soir pour le déplacement à Crystal Palace de son ancien entraîneur Pierre Sage. Cette fois, le scénario fut différent et le Français a eu bien du mal à tirer son épingle du jeu, malgré l’ouverture du score d’Erling Haaland.

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Pas vraiment satisfait de lui en première période, le milieu offensif a réussi à changer le cours du match en seconde période, alors que Maresca s’apprêtait à le remplacer. « Je lui ai dit (à la pause) : "laisse-moi cinq minutes, il n’y aura plus besoin de faire de changement" », plaisante-t-il auprès de Canal+ après le match, tout en reconnaissant ne pas avoir été bon avant. «Je n’avais pas le choix. Je n’avais pas été bon en première mi-temps, je devais de me rattraper.» Il a finalement inscrit un doublé et City a largement battu les Eagles 4-1.

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«Je devais montrer au coach que j’avais envie de jouer tout simplement»

« J’ai travaillé tout l’été pour ça donc je suis vraiment content. Maintenant, c’est clair que ça m’a énormément touché (d’être remplaçant la semaine dernière, ndlr). Je devais montrer au coach que j’avais envie de jouer tout simplement. Ca ne m’a pas réveillé non car je n’ai jamais été "endormi" mais ça m’a énormément touché et je devais montrer au coach que j’avais envie de jouer tout simplement », poursuit-il auprès de la chaîne cryptée, assurant qu’il avait du changer les choses à la pause pour ne pas perdre de nouveau sa place.

« On avait travaillé quelque chose en début de semaine qui n’a pas forcément bien fonctionné en première mi-temps parce que Crystal Palace a très bien défendu. Le but était de me trouver entre les lignes ce qui n’a pas été facile pour nous et pour moi. Je n’étais vraiment pas satisfait de ma première mi-temps et encore moins de voir le coach envoyer quelqu’un s’échauffer pour me changer à la mi-temps. Je me devais de répondre à certaines questions qu’il a. » Il y a donc parfaitement répondu et a marqué de précieux points pour la suite.

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Un début de saison démarré tambour battant

Son début de saison est particulièrement efficace avec deux buts et deux passes décisives, lui qui vient d’être nommé dans l’équipe type de Premier League de la saison dernière. Il sait aussi quoi corriger pour les prochains matchs. « Je n’ai pas assez servi Erling (Haaland). Je dois faire mieux et il le sait. La semaine prochaine il sera servi comme jamais. Il est à 2 buts et je suis à 2 buts. Il sait que ça va être la compétition entre lui et moi cette année, même s’il sait qu’il va l’emporter haut la main (rires). Je suis là pour le titiller et surtout pour le faire marquer. » Ca promet.