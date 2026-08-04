AC Milan : la raison qui explique l’absence d’Ibrahimovic aux obsèques de Baresi

L’absence de Zlatan Ibrahimović aux obsèques de Franco Baresi, organisées ce mardi à Milan, n’est pas liée à l’agenda du dirigeant suédois. Selon plusieurs médias italiens, l’ancien attaquant de l’AC Milan suit depuis plusieurs années une règle personnelle lorsqu’il est confronté à la disparition d’un proche ou d’une figure qu’il a côtoyée. Malgré le lien fort qui l’unissait à la légende rossonera, Ibrahimović n’a donc pas assisté donc à la cérémonie organisée dans la basilique Sant’Ambrogio.

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Ce choix remonte au décès de son frère, emporté par une leucémie en 2014. Depuis ce drame familial, Zlatan Ibrahimović aurait profondément changé son rapport au deuil et éviterait les cérémonies funéraires. Il avait déjà adopté cette attitude lors des obsèques de Silvio Berlusconi en 2023 puis de son ancien agent Mino Raiola en 2022. Une décision intime et constante qui explique aujourd’hui son absence pour rendre un dernier hommage à Franco Baresi.