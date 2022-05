PSG : Verratti n'est pas au courant pour Mbappé

Partira ? Partira pas ? Le suspens autour de l'avenir de Kylian Mbappé (23 ans), qui rencontrait ces dernières heures la direction du Paris SG, est total. Même ses partenaires ne savent pas quelle sera la décision finale de l'attaquant international français, comme l'a expliqué Marco Verratti lors d'une rencontre face aux lecteurs du Parisien.

«C’est sa décision, et je l’attends, comme vous. Quand je suis en repos et que je vois des notifications qui disent que Kylian est à Madrid, ça me donne mal au ventre (rires). Même si après il me dit : "Tranquille, j’étais en vacances". On attend tous de savoir», a lâché le milieu de poche italien avant de poursuivre. «Je ne serais pas un bon conseiller, en tout cas pas objectif. Je ne penserais pas à son bien, mais au bien de tout le monde ici à Paris (rires).» Patience donc...