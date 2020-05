Coronavirus : la Premier League croule sous les questions de quatre médecins de club inquiets

La Premier League n'a pas encore officialisé de date de retour à la compétition. En revanche, celle du 18 mai est évoquée pour la reprise de l'entraînement individuel. Un retour sur les terrains que les médecins des clubs anglais redoutent particulièrement. Inquiets sur le risque de contamination des joueurs et voire plus, quelques professionnels ont ainsi envoyé à la Premier League un e-mail incluant une liste de 100 questions, dont les sujets évoqués ont été relayés par The Athletic. De son côté, The Telegraph explique qu'ils ne seraient que quatre à être inquiets.

Parmi les interrogations, « en tant que médecins, comment pouvons-nous "approuver" des directives qui comportent toujours un risque de décès ? » ou encore « tout le personnel doit-il signer qu'il a approuvé le protocole COVID-19 ? S'agit-il d'une clause de non-responsabilité si quelque chose arrive à un joueur ? Qui est responsable, le médecin ou la Premier League ». Des questions, ces médecins s'en posent également sur les joueurs issus des « minorités ethniques », pouvant courir plus de risques par rapport à la maladie. La transmission du virus par la sueur, le temps de présence du virus sur les gants des gardiens, la contamination des familles des joueurs, et bien d'autres questions. Ces médecins attendent des réponses et sont plus qu'inquiets quant à une reprise de l'entraînement le 18 mai.