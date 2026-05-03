EdF : la prise de position forte d’un ancien international français sur Kanté

N’Golo Kanté garde toutes ses chances de figurer dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2026. Le milieu de terrain de l’équipe de France serait même bien placé dans la hiérarchie du sélectionneur, devant des profils comme Eduardo Camavinga. Il pourrait ainsi être retenu parmi les milieux appelés pour le Mondial, aux côtés notamment d’Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery, Adrien Rabiot ou encore Manu Koné, dans un secteur particulièrement concurrentiel.

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Consultant pour Téléfoot et entraîneur des Girondins de Bordeaux, Rio Mavuba a de son côté envoyé un message clair à Didier Deschamps concernant le Champion du Monde 2018. Il a déclaré : « quand tu as un N’Golo Kanté Champion du Monde qui accepte d’être sur le banc, je pense que tous ceux qui sont derrière n’ont pas leur mot à dire. Il faut accepter les rôles de chacun, c’est ça qui fait la force d’un groupe pour aller loin dans une grande compétition. Kanté est exemplaire. Il faut qu’il soit dans cette liste. » Une prise de position forte en faveur du milieu français, toujours perçu comme un élément à part dans le groupe tricolore.