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Ligue 1

LOSC : Amir Richardson apporte son soutien à Tiago Santos

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Tiago Santos @Maxppp

Ce samedi, le LOSC s’est imposé sur la plus petite des marges face au Havre (1-0). Une victoire importante pour les Dogues qui ont grimpé à la deuxième place au classement mais qui ont perdu gros. Sur un tacle mal maîtrisé d’Amir Richardson, Tiago Santos a été évacué sur civière. Ce lundi, le verdict est tombé et le défenseur portugais souffre d’une nouvelle rupture des ligaments croisés :

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«Avec l’accord du joueur, le LOSC communique le diagnostic établi à la suite des examens : une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou droit, associée à une lésion méniscale. Tiago est ainsi victime d’une blessure grave, qui nécessitera une longue rééducation.» Alors que le club nordiste a fait part de son courroux en raison de la situation, Richardson a tenu à apporter son soutien au joueur qu’il a blessé en story Instagram : «remets-toi vite, mon frère.» Reste à savoir si cela suffira pour calmer les tensions autour de cette terrible blessure.

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