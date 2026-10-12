LOSC : Amir Richardson apporte son soutien à Tiago Santos

Ce samedi, le LOSC s’est imposé sur la plus petite des marges face au Havre (1-0). Une victoire importante pour les Dogues qui ont grimpé à la deuxième place au classement mais qui ont perdu gros. Sur un tacle mal maîtrisé d’Amir Richardson, Tiago Santos a été évacué sur civière. Ce lundi, le verdict est tombé et le défenseur portugais souffre d’une nouvelle rupture des ligaments croisés :

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🚨 AUTEUR DU TACLE QUI A BLESSÉ LE PORTUGAIS, AMIR RICHARDSON APPORTE SON SOUTIEN À TIAGO SANTOS EN STORY INSTA ! ❤️ https://t.co/SoaaGyh4q9 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 12, 2026

«Avec l’accord du joueur, le LOSC communique le diagnostic établi à la suite des examens : une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou droit, associée à une lésion méniscale. Tiago est ainsi victime d’une blessure grave, qui nécessitera une longue rééducation.» Alors que le club nordiste a fait part de son courroux en raison de la situation, Richardson a tenu à apporter son soutien au joueur qu’il a blessé en story Instagram : «remets-toi vite, mon frère.» Reste à savoir si cela suffira pour calmer les tensions autour de cette terrible blessure.