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Coupe du Monde

Équipe de France : enquête ouverte après les insultes racistes subies par Kylian Mbappé

Par Kevin Massampu
1 min.

Ce mardi, le Pôle national de lutte contre la haine en ligne a reçu une plainte de la part de la Fédération française de football (FFF), suite aux propos racistes de la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla, à destination de Kylian Mbappé. Une plainte qui a immédiatement conduit à l’ouverture d’une enquête par le parquet de Paris pour injure publique aggravée par le fait qu’elle est prononcée en raison de l’origine, de l’ethnie, de la nation, de la race ou la religion, réelle ou supposée, de la victime, rapporte RMC Sport. Des délits pouvant conduire à une peine d’un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. 

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Le Pôle national de lutte contre la haine a aussi mis en place une veille sur les propos racistes pouvant être publiés en ligne à l’occasion de la Coupe du monde, afin d’ouvrir des enquêtes le plus rapidement possible si nécessaire. Depuis la publication des propos haineux et racistes d’Amarilla, Kylian Mbappé a pris la parole pour lui répondre sur les réseaux sociaux. La sénatrice en a depuis remis une couche sur ses réseaux sociaux, puis en conférence de presse, il y a quelques minutes.

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