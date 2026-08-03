Bordeaux : la raison lunaire du communiqué très élogieux envers Gérard Lopez

Le rachat des Girondins de Bordeaux par le fonds Sparta Capital a marqué le début d’une nouvelle ère pour le club, mais le communiqué annonçant l’opération a rapidement provoqué la polémique. En cause : les nombreux hommages adressés à Gérard Lopez, ancien propriétaire dont le bilan sportif et financier reste très contesté par une grande partie des supporters, après la chute du club jusqu’en quatrième division. Une communication surprenante qui a immédiatement interrogé dans le milieu bordelais.

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Invité de l’After Foot sur RMC, le journaliste spécialiste des Girondins David Gluzman a avancé une explication : selon lui, cet hommage pourrait avoir été une condition imposée par Gérard Lopez dans le cadre de la vente. L’ancien dirigeant aurait notamment accepté d’abandonner près de 12 millions d’euros de créances liées au club, en échange d’un communiqué valorisant son passage à Bordeaux. Pour Gluzman, ce texte aurait ainsi servi à « réécrire l’histoire » et à améliorer l’image de l’homme d’affaires au moment de son départ.