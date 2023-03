Ligue des Champions : le match de patron de Dayot Upamecano

La suite après cette publicité

On l’avait laissé le 18 décembre dernier. Dayot Upamecano venait de perdre la finale de la Coupe du Monde aux tirs au but contre l’Argentine. Malgré cette immense déception, l’équipe de France s’est sans doute trouvée un nouveau patron en défense centrale. Durant toute la compétition, celui qui cumule seulement 12 sélections chez les Bleus s’est révélé. S’il y avait pu avoir l’ombre d’un doute les mois précédents, le Mondial a tout changé. Upamecano est sorti avec un autre statut.

Un statut qui prend d’autant plus d’envergure avec la retraite internationale de Raphaël Varane. Il l’a de nouveau confirmé hier lors de ce 8e de finale retour de Ligue des Champions. Le Français de 24 ans aura été impérial tout au long de la rencontre, remportant 5 duels sur 6 notamment. Aussi fort physiquement qu’intelligent dans ses déplacements et ses prises de décision, il a complètement mis sous entonnoir Kylian Mbappé, pourtant la référence mondiale du moment et l’atout phare du PSG.

Il a limité l’influence de Mbappé

Notre rédaction lui a d’ailleurs attribué la note de 8, la même que pour Goretzka, l’homme du match. «On savait qu’ils voulaient jouer souvent avec Kylian (Mbappé) dans la profondeur, j’ai essayé de gérer ça même si c’était compliqué parce qu’il va très vite. C’tait un travail d’équipe aujourd’hui. On savait que moi et Matthijs (De Ligt) devions fermer les espaces, et bien coulisser. La communication était aussi importante entre moi, Matthijs et Stanisic. Le coach nous avait surtout demandé de bien coulisser, c’est ce qu’on a bien fait. On a fait notre boulot», assurait le héros du soir.

Devenu titulaire à part entière dans cette défense du Bayern, il en est même devenu un cadre malgré son jeune âge. Malgré des débuts parfois délicats en Bavière, il a su corriger certaines erreurs pour progresser. «Je suis en forme, mais je suis encore un jeune joueur, à l’écoute. Je joue avec de grands joueurs qui me donnent des conseils, comme ici avec Thomas Müller ou en équipe de France avec Giroud. On me donne beaucoup de conseils, je prends.» Vu sa prestation, il a visiblement bien écouté.