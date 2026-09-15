La sortie assassine de Dugarry sur l’affaire Mbappé-Dembélé

Le feuilleton Mbappé-Dembélé fait décidément couler de l’encre. Hier, L’Equipe a révélé que le Parisien et son entourage n’ont pas apprécié la sortie de KM10 où il se qualifie comme celui qui était «l’élu». Ce qui n’est pas forcément faux puisque le capitaine des Bleus a été annoncé comme un potentiel Ballon d’Or très jeune. Quoi qu’il en soit, cette affaire fait réagir. Hier soir, sur RMC Sport, Jérôme Rothen a parlé d’une forme de trahison de la part de Mbappé avant d’indiquer que l’équipe de France est divisée en deux après cette histoire. Présent également sur le plateau de l’émission Rothen s’enflamme, Christophe Dugarry a donné son avis.

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L'affaire Mbappé - Dembélé aura-t-elle des conséquences ?



🎙️ Duga : "Ce sont deux visions du foot qui s'affrontent, deux égos différents. Je ne vois pas ce qui choque Dembélé, Mbappé n'a rien dit de mal. Ousmane est un garçon plutôt réservé avec un sens du collectif et il a fait… pic.twitter.com/9r0oMEJkx9 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) September 14, 2026

«Jérôme, par rapport à ce que tu dis je veux des noms. Là, c’est trop Gala, c’est trop Voici…Tu me dis il y a deux groupes dans l’équipe. Je n’y crois pas à ton truc ! (…) Vexé de quoi Ousmane ? Il a gagné deux Ligues des Champions, un Ballon d’Or. Vous vous connaissez depuis l’âge de 15 ans… Tu vas te vexer pour une interview où Kylian passe son temps à parler de lui ? Il n’a rien dit de mal sur Dembélé. C’est la vérité ce qu’il a dit Kylian. Souviens-toi quand Dembélé à Barcelone il n’arrivait pas à se lever le matin pour allez à l’entraînement car il avait joué à la PlayStation… Arrêtons ! Dembélé, c’est l’anti-star, il brille sur ça.Il a un comportement d’anti-star. Ce sont deux visions du foot. Deux football qui s’affrontent. Deux égos différents. Je ne vois pas ce qui choque Ousmane Dembélé. Il s’est toujours présenté comme un garçon réservé, timide, plutôt introverti, avec le sens du collectif. Il a fait sa carrière comme ça. Il a gagné comme ça. Il est dans cette logique de football. Mbappé c’est l’opposé. Excusez-moi, mais si leur amitié elle ne surmonte pas ça, c’est qu’elle n’était pas si forte que ça. Ok il y a des trucs qui me mettent mal à l’aise comme cette confiance dans les déclas de Kylian. Je suis surpris de parler autant à la première personne du singulier, se mettre en avant comme ça.. dans un sport collectif quand tu as aussi peu gagné alors que y’avait des choses à gagner. Maintenant c’est Mbappé ça fait sa force aujourd’hui !»