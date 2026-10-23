Manchester United : Michael Carrick éteint l’incendie Bruno Fernandes

Après la rencontre lourdement perdue face à Côme en Ligue des Champions (4-1), Bruno Fernandes avait pris la parole pour critiquer la tactique de son coach. Un cri d’alerte assez similaire à celui de Lisandro Martínez à la suite de la défaite sur le terrain de l’Atlético de Madrid en C1 (2-0). Ce vendredi, Michael Carrick a été questionné sur la prise de parole de son capitaine. Après lui avoir accordé son soutien suite au cambriolage subi durant le déplacement en Italie, le technicien anglais a assuré qu’aucune animosité n’était présente envers son milieu offensif.

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« Il n’y a pas de division. Nous devons simplement nous remettre à faire ce que nous faisons le mieux, a-t-il indiqué avant d’être interrogé sur le statut de capitaine du Portugais. Va-t-il rester capitaine ? Le plus important, c’est l’équipe. Je ferai toujours ce qui est le mieux pour le club. Quelle que soit la situation, je ferai toujours ce qui est le mieux pour le club. Quant à savoir si je lui ai parlé ou non, je ne pense pas que ce soit le moment d’entrer dans les détails. »