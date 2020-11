Michy Batshuayi relance le débat sur France-Belgique 2018

Il y a deux ans, l’Equipe de France éliminait la Belgique en 1/2 finale de la Coupe du monde 2018 sur le score de 1-0 grâce à un but de Samuel Umtiti. À l’issue de la rencontre, les Belges ne décoléraient pas, à l’image d’un Thibaut Courtois remplie d’amertume et de rage envers les Bleus coupables selon lui de ne pas avoir mérité leur qualification pour la finale.

La suite après cette publicité

Aujourd’hui, la pilule n’est toujours pas passée. Interrogé par le média belge RTL Sport, Michy Batshuayi, par ailleurs auteur d'un doublé mercredi soir avec la Belgique face à la Suisse, a avoué que cette rencontre restait toujours en travers de la gorge des Diables Rouges. « Ils ont peur de nous (rires). On a envie de prendre notre petite revanche », a-t-il lancé non sans humour avant d’aller plus loin dans l’explication et d’en remettre une couche. « Ça nous est resté en travers de la gorge. On se devait de gagner le match. Ils l'ont gagné, mais pas de la meilleure des façons. Il y a beaucoup de regrets c'est clair. Mais il y a une grosse rivalité c'est clair. Si on a l’occasion de se venger, on se vengera, je l’espère. » Le prochain match entre les deux équipes, peut-être à l’Euro, promet d’être épique !